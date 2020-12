Brasil questiona legitimidade das eleições legislativas na Venezuela

247 - O Ministério das Relações Exteriores do Brasil emitiu um comunicado questionando a legitimidade das eleições legislativas da Venezuela, realizadas no domingo (6). Os resultados do pleito asseguraram uma maioria folgada, de 67,6% dos votos ao Grande Polo Patriótico, frente de apoio ao presidente Nicolás Maduro.

Com o comunicado, o Brasil se junta a outros países que questionaram o resultado das eleições venezuelanas por meio de uma carta conjunta.

Segundo reportagem do jornal O Globo, o documento foi assinado pelo Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Santa Lúcia.

De acordo com o ministério, as eleições venezuelanas "carecem de legalidade e legitimidade, pois foram realizadas sem as garantias mínimas de um processo democrático, de liberdade, segurança e transparência, e sem integridade dos votos, participação de todas as forças políticas ou observação internacional.".

