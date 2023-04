Brasil tem direito de se relacionar com quem quiser, diz Departamento de Estado dos EUA

Apoie o 247

ICL

WASHINGTON, 18 de abril (Sputnik) – O Brasil tem o direito soberano de manter relações diplomáticas com qualquer governo que desejar, disse o secretário adjunto de Estado dos Estados Unidos para Assuntos do Hemisfério Ocidental, Brian Nichols, na terça-feira, quando solicitado a comentar a visita do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, ao país latino-americano.



“Com relação à visita do chanceler Lavrov, obviamente o Brasil é um país soberano e é livre para conduzir suas relações diplomáticas com quem considerar apropriado”, disse Nichols a repórteres.



Ele expressou a esperança de que o Brasil aproveite a oportunidade para enfatizar a importância do respeito ao direito internacional e a cessação imediata das hostilidades contra um estado vizinho.



“Acho importante que o Brasil continue a usar sua voz para defender os valores democráticos”, disse Nichols.



O Brasil foi a primeira etapa da turnê de Lavrov por vários países da América Latina, que acontecerá de 17 a 21 de abril e também incluirá Venezuela, Nicarágua e Cuba. O chanceler russo desembarcou em Caracas na tarde desta terça-feira (18).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.