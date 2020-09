Brasil ultrapassa marca de 135 mil mortes pelo coronavírus

(ANSA) - Mais 858 pessoas morreram por causa da Covid-19 no Brasil, nas últimas 24 horas, conforme dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados nesta sexta-feira (18). Com isso, o total de mortos chega a 135.793 desde o início da pandemia.

A taxa de mortalidade é de 64,6 casos a cada 100 mil habitantes. No total, a letalidade é de 3%, segundo o novo balanço.

Ao todo, foram registrados 39.797 novos casos da doença entre ontem e hoje, elevando o número total para 4.495.183 infecções pelo novo coronavírus, com incidência de 2.139,1 casos a cada grupo de 100 mil habitantes.

São Paulo se mantém como o estado mais afetado pela pandemia. Ao todo, são 924.532 contaminados e 33.678 vítimas no território governado por João Doria.

No ranking de estados com mais casos e mortes também aparecem: Bahia (292.019 casos e 6.181 óbitos), Minas Gerais (265.185 contágios e 6.574 mortes), Rio de Janeiro (249.798 casos e 17.575 vítimas), Ceará (232.602 contágios e 8.790 falecimentos).

O estado fluminense, no entanto, é o que apresenta maior taxa de letalidade, com 7%. A média móvel de casos em sete dias está em 30.431, enquanto a de morte está 771.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.