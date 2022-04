Brasil vai se abster em votação sobre suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU; Rússia promete resposta

Apoie o 247

ICL

247 - O embaixador brasileiro na Organização das Nações Unidas (ONU), Ronaldo Costa Filho, anunciou nesta quinta-feira (7) que o Brasil vai se abster na votação sobre a decisão de suspender a Rússia do Conselho de Direitos Humanos.

“O Brasil está comprometido em encontrar formas de cessar as hostilidades imediatamente, promover um diálogo real em busca de uma solução sustentável e pacífica, garantindo respeito aos direitos humanos e ao direito humanitério”, disse Costa Filho.

O vice-embaixador russo na ONU, Gennady Kuzmin, pediu que a decisão de suspensão da Rússia fosse rejeitada. Segundo ele, a aprovação abriria "um precedente perigoso".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na quarta-feira (6), a Rússia afirmou que os votos favoráveis e as abstenções em relação à suspensão do país do conselho da ONU seriam vistos como um "gesto hostil", com consequências para os laços bilaterais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE