'Brasil vive grave crise sanitária por causa das políticas negacionistas de Bolsonaro', diz Nicolás Maduro

“Compartilhamos a solidariedade mundial com o povo do Brasil que sofre de maneira muito grave a pandemia do coronavírus. Produto da política totalmente negacionistas e irresponsáveis de Jair Bolsonaro, que gerou a crise sanitária mais espantosa do mundo inteiro", disse o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro edit

Marcelo Hailer, Revista Fórum - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou nesta sexta-feira (26), durante o Congresso Bicentenário dos Povos do Mundo, que o seu governo se solidariza com o povo do Brasil que, por conta das políticas negacionistas de Bolsonaro, vive uma grave crise sanitária.

“Compartilhamos a solidariedade mundial com o povo do Brasil que sofre de maneira muito grave a pandemia do coronavírus. Produto da política totalmente negacionistas e irresponsáveis de Jair Bolsonaro, que gerou a crise sanitária mais espantosa do mundo inteiro, a crise que vive o povo do Brasil”.

Leia a íntegra na Fórum.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.