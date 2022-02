Brasileira que participou de invasão no Capitólio é presa

Apoie o 247

247 - Uma brasileira identificada como Leticia Vilhela Ferreira, que mora nos Estados Unidos, foi presa na última quarta-feira (16), em Illinois, por ter sido acusada de ter participado da invasão ao Capitólio em janeiro de 2021. Ela, que tem visto de trabalho nos EUA, mas não estava apta a votar nas eleições americanas.

Segundo as investigações, Letícia disse que voou de Illinois para Washington sozinha em 5 de janeiro de 2021 e voltou para casa dois dias depois, em 7 de janeiro.

A invasão aconteceu no dia 6, , em Washington, e foi feita por apoiadores do ex-presidente Donald Trump, por não aceitarem a derrota do republicano para Joe Biden (Partido Democrata). O FBI vem identificando todas as pessoas envolvidas. O Capitólio é onde está localizado o Congresso dos EUA.

