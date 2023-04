Brasileira sofre ataque xenófobo nos EUA: 'volte para o seu país'

Apoie o 247

247 - Uma brasileira foi espancada na noite da última quarta-feira por uma mulher estadunidense em um ataque xenófobo. A agressão aconteceu na rua na cidade de Framingham, em Massachusetts, nos Estados Unidos.

De dentro de um carro, a estadunidense gritava para a brasileira, em outro veículo: "Volte para o seu país". Em seguida, ela posicionou seu carro na frente do veículo da brasileira, foi até ela e começou a espancá-la na cabeça, no rosto e no estômago. A brasileira acabou perdendo um dente e deslocou um braço. Segundo a vítima, a agressora tinha um canivete ou um punhal na mão.

"Eu não reagi para não perder meus direitos. Em todo tempo ela gritava que, por ser americana, nada aconteceria com ela. Eu perdi um dente e desloquei meu braço. Tenho 1,51 cm e ela 1,80 cm. Ela estava armada e filmava tudo pra uma criança ver. Eu só me defendi. Meu rosto ficou deformado", relatou a vítima em uma rede social.

A estadunidense foi detida e permaneceu sob custódia policial durante uma noite, após a qual pagou uma fiança de cerca de R$ 12,6 mil para ser libertada. Ela enfrenta acusações formais de dois crimes: agressão física e agressão com uma arma perigosa. A polícia alegou que a "arma perigosa" era um conjunto de chaves, enquanto a brasileira afirmou, em uma entrevista a um programa de rádio local na sexta-feira, que se tratava de um canivete ou um punhal.

Veja:

Brasileira é espancada nos EUA por xenofobia: “Volta para seu país”



"Volta para seu país", dizia a americana antes de espancar a brasileira no meio das ruas de Massachussets, nos Estados Unidos



Leia: https://t.co/hk8fJPe90e pic.twitter.com/VFion06z0s — Metrópoles (@Metropoles) April 3, 2023

(Com informações d'O Globo).

