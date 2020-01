Brasileiro é preso por defecar no Templo do Sol, em Machu Picchu

247 - Seis turistas, quatro homens e duas mulheres, de diferentes nacionalidades (incluindo brasileiros), foram presos no último domingo (12) em Machu Picchu, no Peru. Segundo autoridades locais, as pessoas danificaram o Templo do Sol, além de defecarem no local, informou reportagem no Portal Correio Braziliense.

Na ocasião, acrescenta a reportagem, cidadãos do Brasil, Argentina, Chile e França foram flagrados em uma área do Templo do Sol restrita por questões de segurança. De acordo nota oficial do chefe de polícia de Cusco, Wilbert Leyva, foi verificada “a fissura de um elemento lítico, que caiu de um muro e provocou uma fenda no piso” do local.