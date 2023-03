Brasileiro preso com pedaços de carne na mala confessa que matou amigo e alega legítima defesa

Apoie o 247

ICL

247 - O brasileiro Begoleã Fernandes, 26, preso no aeroporto de Lisboa no último dia 27 com pedaços de carne na mala, confessou para um amigo, em áudio, ter matado o também brasileiro Alan Lopes, 21, na casa da vítima em Amsterdã, na Holanda, no último dia 26. O áudio foi reproduzido em reportagem veiculada na noite deste domingo (5) pelo Fantástico, da TV Globo.

No áudio divulgado pelo Fantástico, Begoleã confessa o crime e alega legítima defesa. Sem provas, ele acusa a vítima, que trabalhava em um açougue, de ser canibal.

"Ele pegou um marroquino, decepou o cara dentro do açougue, mano, igual a um porco. Ele me mostrou o vídeo. Ele me chamou lá na casa dele para eu comer um pedaço da carne do cara. Aí, na hora que ele tentou me pegar, mano, eu tava com uma faca. Eu fui reagir e passei ele, tá ligado?", diz Begoleã, no áudio.

Irmã de brasileiro morto na Holanda diz que homem preso com carne humana é “louco e assassino”

Begoleã pretendia embarcar de Portugal para Belo Horizonte, mas levantou suspeitas do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras ao apresentar um cartão de identidade italiano e portar documentos em nome de terceiros.

A carne apreendida com o brasileiro foi enviada para análise, mas o laudo ainda não foi concluído.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.