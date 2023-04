Brasileiros deixam o Sudão em meio à iminência de guerra civil e escassez de alimentos

Apoie o 247

247 - Um grupo de brasileiros conseguiu escapar do conflito em curso no Sudão, atravessando a fronteira com o Egito em um micro-ônibus, de acordo com o Itamaraty. De acordo com informações do jornal Folha de S. Paulo, o grupo é formado por dez pessoas incluindo uma servidora do Itamaraty e membros do time de futebol Al-Merrikh, que agora estão sob a proteção da embaixada brasileira no Cairo.

O país africano tem enfrentado um cenário de caos há dez dias, com escassez crítica de alimentos, água potável, medicamentos e combustível, como afirmado pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Embora alguns brasileiros ainda estejam no Sudão aguardando resgate, a situação no país continua crítica, com relatos de novos confrontos violentos ocorrendo nesta terça-feira (25), apesar de uma tentativa recente de cessar-fogo mediada pelos Estados Unidos.

Várias tentativas anteriores de estabelecer um acordo de paz fracassaram desde o início do conflito em 15 de abril. Os combates começaram quando o líder sudanês Fatah al-Burhan e o líder paramilitar Mohamed Hamdan Dagalo, do grupo RSF, discordaram sobre a participação dos paramilitares no Exército e disputaram a formação de um possível governo de transição.

