Brasileiros nos EUA denunciam casos de intimidação e transporte irregular em votação do primeiro turno

Apoie o 247

ICL

247 - Brasileiros que moram nos Estados Unidos escreveram uma carta aberta aos consulados do Brasil naquele país para denunciar supostas irregularidades do lado de fora dos locais de votação no primeiro turno das eleições, no dia 2 de outubro. Eles citaram agressões verbais, transporte irregular de eleitores vestidos com imagens de Jair Bolsonaro (PL) e tentativa de atrasar o acesso dos fiscais eleitorais às seções de votação. O ocupante do Planalto e o candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputarão o segundo turno no dia 30 de outubro.

De acordo com informações publicadas nesta sexta-feira (21) pelo portal G1, os brasileiros querem que os consulados do Brasil façam contato com autoridades norte-americanas para uma votação dentro das regras. "É necessário que a legislação eleitoral brasileira seja fiscalizada e cumprida em todos os locais de votação da comunidade brasileira no exterior", disse o texto.

>>> PGR pede ao Supremo a suspensão de norma do TSE que dá mais agilidade no combate às fake news

Assinaram o documento 12 grupos diferentes de esquerda, como o Coletivo por um Brasil Democrático, de Los Angeles, e Mulheres da Resistência no Exterior, da Flórida.

A pesquisa Datafolha, divulgada na quarta-feira (19), mostrou o ex-presidente na primeira posição contra Bolsonaro na disputa pelo segundo turno da eleição, marcado para o dia 30 de outubro.

Votos fora do Brasil

Leia abaixo a reportagem da Agência Senado, de 23/09, sobre a votação de brasileiros no exterior:

Cerca de 697 mil brasileiros com domicílio eleitoral no exterior estão aptos a votar em 2022 exclusivamente para os cargos de presidente e vice-presidente da República. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o número é 39,21% maior que o da última eleição, em 2018, quando ultrapassou 500 mil.

>>> Vereador bolsonarista agride Leonel Radde em Porto Alegre (vídeo)

Este ano, os eleitores brasileiros poderão votar em 181 cidades estrangeiras. A pedido do Ministério das Relações Exteriores, o TSE autorizou para as eleições 2022 postos de votação fora da sede das embaixadas e repartições consulares em 21 países.

Lisboa é a cidade com maior quantidade de brasileiros habilitados a votar, com 45,2 mil eleitores. Em seguida aparecem Miami e Boston, ambas nos Estados Unidos, com 40,1 mil e 37,1 mil eleitores, respectivamente. Também há número considerável em Nagoia, no Japão, com 35,6 mil brasileiros, e em Londres, na Inglaterra, com 34,4 mil.

>>> Juiz de Fora abraça Lula e reforça confiança na vitória dia 30

As mulheres são maioria do eleitorado no exterior, representando 58,54%. A maior parte dos eleitores tem entre 35 e 44 anos.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Distrito Federal é o órgão responsável por organizar a votação no exterior, com apoio de consulados e missões diplomáticas nos respectivos países.

>>> Após fala de Guedes, Lula defende reajustar salário mínimo pela alta do PIB

Também no exterior, o voto é facultativo para os menores de 18 anos, maiores de 70 anos e pessoas analfabetas. Brasileiros com domicílio eleitoral no exterior que não puderem comparecer no dia da eleição terão de justificar a ausência pelo e-Título, pelo Sistema Justifica ou mediante o formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral (a ser entregue após a eleição).

Quem mantém domicílio eleitoral no Brasil, mas estiver no exterior no dia da eleição também terá de justificar a ausência no pleito.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.