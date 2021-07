Breno Altman questiona apoio a Joe Biden após ele impor novas sanções contra Cuba

"Após Joe Biden anunciar mais sanções contra Cuba, vai acabar a simpatia, em setores de esquerda, com mais esse criminoso que ocupa a Casa Branca? Passará a ser tratado da forma devida, como o maior inimigo de todos os povos? Ou ainda há quem esteja disposto a lhe lamber os pés?", postou o jornalista edit

247 - O jornalista Breno Altman usou as redes sociais para criticar os setores da esquerda que apoiam o presidente do Estados Unidos, Joe Biden. “Após Joe Biden anunciar mais sanções contra Cuba, vai acabar a simpatia, em setores de esquerda, com mais esse criminoso que ocupa a Casa Branca? Passará a ser tratado da forma devida, como o maior inimigo de todos os povos? Ou ainda há quem esteja disposto a lhe lamber os pés?”, postou.

A postagem faz referência às novas sanções impostas nesta quinta-feira (22) pelo governo Biden contra Cuba. As imposições marcam os primeiros passos do presidente democrata Joe Biden em relação ao arquipélago e sinalizam que dificilmente a atual gestão irá suavizar a abordagem dos EUA ante Cuba.

Confira a postagem de Breno Altman sobre o assunto.

Após Joe Biden anunciar mais sanções contra Cuba, vai acabar a simpatia, em setores de esquerda, com mais esse criminoso que ocupa a Casa Branca? Passará a ser tratado da forma devida, como o maior inimigo de todos os povos? Ou ainda há quem esteja disposto a lhe lamber os pés? — Breno Altman (@brealt) July 23, 2021

