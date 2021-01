Brian Mier: Biden tem a faca e o queijo na mão para ser o presidente mais popular dos últimos 50 anos

"Biden tem tudo para ser o presidente mais popular dos EUA desde Kennedy. A única coisa que ele precisa fazer é cumprir com suas promessas de campanha”, alertou o jornalista Brian Mier ao indicar o recuo do recém-eleito presidente em algumas importantes plataformas de campanha. Assista edit

247 - O jornalista estadunidense Brian Mier projetou, em sua participação no programa “O mundo como ele é”, exibido na TV 247, a gestão do novo presidente dos EUA, Joe Biden. Segundo ele, “Biden tem tudo para ser o presidente mais popular dos Estados Unidos desde Kennedy”.

“A única coisa que ele precisa fazer é cumprir com suas promessas de campanha, que foram muito importantes para sua vitória, como o repasse de US$ 2.000 para cada cidadão, além de aumentar o salário mínimo para US$ 15,00 a hora trabalhada”, defendeu.

No entanto, o jornalista explicou que o Partido Democrata já enviou um Projeto de Lei que indica o aumento gradual do salário, que chegará a US$ 15,00 apenas em 2025. “Isso é uma facada na classe trabalhadora”, diz ele.

“Biden também sinalizou que essa ajuda de US$ 2.000 será rebaixada para US$ 1.400", apontou o jornalista. "Mas 80% da população é favorável a esse pagamento, ou seja, isso é completamente desnecessário ", acrescentou.

Outro ponto negativo indicado por Mier é a tensa relação com Vladimir Putin. “O Partido Democrata está doido para fazer uma guerra com a Rússia, isso é um suicídio. Para que colocaram tropas na Bulgária?", questiona.

