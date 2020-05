Brian Mier e Nathalia Urban: Bolsonaro e Trump não conseguem governar sem fake news

247 - Os jornalistas Brian Mier e Nathalia Urban, em análise concedida à TV 247 nesta sexta-feira (29), disseram que o presidente dos EUA, Donald Trump e Jair Bolsonaro foram eleitos e governam através de mentiras disparadas nas redes sociais e que sem as fake news a extrema-direita não consegue implementar seu “projeto de destruição”.

“Como Trump vai vencer as eleições neste ano se ele não pode mentir no Twitter?, questionou Brian Mier.

Mier também relembrou em sua análise que “Trump ficou famoso mentindo no Twitter que Obama nasceu na África”.

Nathalia Urban ressaltou que tanto Bolsonaro quanto Trump “não conseguem aplicar seu projeto de destruição” sem as mentiras que espalham no Twitter.

Nesta sexta-feira (29) a rede social Twitter assinalou como apologia da violência uma mensagem em que Trump ameaçou disparar contra as pessoas envolvidas nos protestos de Minneapolis.

“Essa mensagem viola as regras do Twitter sobre a apologia à violência. No entanto, o Twitter considera que no quadro do interesse público essa mensagem (‘tweet’) deve ficar acessível”, disse a rede social.

