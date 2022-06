BRICS: China lança iniciativa de responder “perguntas da época”

Discurso do presidente chinês, Xi Jinping, buscou responder perguntas como Qual caminho nosso mundo seguirá: da paz ou da guerra? Do progresso ou do retrocesso?" edit

Rádio Internacional da China (CRI) - Qual caminho nosso mundo seguirá: o da paz ou da guerra? Do progresso ou do retrocesso? Da abertura ou do isolamento? Da cooperação ou do confronto? Estas foram as perguntas da época que o presidente chinês, Xi Jinping, lançou no seu discurso proferido na cerimônia de inauguração do Fórum Empresarial do BRICS realizada na noite do dia 22.

Por quê lançar as “perguntas da época”? Porque a humanidade está encarando as “preocupações da época”. As mudanças sem precedentes nos últimos cem anos e a pandemia do século, a escalada do confronto geopolítico provocada pela crise da Ucrânia, a tendência reversa da globalização e a possibilidade de que os resultados alcançados pelo mundo na atenuação da pobreza possam ser em vão. As ocorrências do mundo de hoje preocupam profundamente os políticos responsáveis.

“Vamos persistir na solidariedade e coordenação, e defender juntos a paz e a estabilidade do mundo; vamos nos apoiar mutuamente para promover o desenvolvimento global sustentável; vamos superar juntos as dificuldades e realizar a cooperação de ganhos compartilhados e vamos ser inclusivos e ampliar juntos a abertura e a integração”. Estas quatro propostas de Xi Jinping emitem fortemente sinais de proteger a paz e incentivar o desenvolvimento, sendo uma resposta completa para as perguntas da época.

A segurança é a pre-condição para o desenvolvimento. No discurso, Xi Jinping deu uma retrospectiva das duas Guerras Mundiais e do confronto da Guerra Fria. Ele disse que a crise na Ucrânia é um alerta para todos, pedindo aos países que abandonem o jogo de suma zero e lutem contra a hegemonia e a política baseada na força.

O desenvolvimento é a garantia da paz e a chave para resolver diversas dificuldades e concretizar a felicidade da população. Porém, alguns países ocidentais estão agindo contra a tendência do desenvolvimento. Por exemplo, os EUA e seus aliados lançaram sanções extremas contra a Rússia, o que impactou o mercado energético e alimentar do mundo e criou mais barreiras para a recuperação econômica global.

O desenvolvimento é a chave para resolver todos os problemas, sendo também um tema importante do encontro do BRICS deste ano. Em cinco anos, a China voltou a assumir a presidência da Cúpula dos BRICS. Em 2021, a balança comercial bilateral da China com os países do BRICS chegou a US$ 490,4 bilhões, uma alta de 39,2%.

Por qual caminho o mundo seguirá? A China já respondeu esta pergunta com ações práticas. Com os esforços de todos, a cooperação do BRICS terá um desenvolvimento de alto nível e o mundo adquirirá mais energia positiva.

