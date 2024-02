BRICS está formando estratégia para enfrentar riscos macroeconômicos no Ocidente, diz Rússia

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Sputnik - Os países do BRICS estão elaborando uma estratégia de ação em meio aos riscos para a economia global, que surgiram como resultado das grandes dívidas e déficits orçamentários dos países ocidentais, disse o ministro das Finanças da Rússia em uma entrevista à Sputnik.

Anton Siluanov lembrou sua experiência de participação nas reuniões do G8 financeiro.

continua após o anúncio

"O G8 já foi há muito tempo. Nas reuniões dos ministros das Finanças em tais formatos, os ocidentais não discutiam todas as questões com o lado russo. Havia uma agenda separada com a Rússia e uma agenda sem a Rússia. Não havia confiança total", admitiu Siluanov, e referiu que nas reuniões do BRICS não existe tal coisa.

"Pelo contrário, tentamos coordenar nossas posições, participando do G20. Discutimos a economia global, os riscos associados às grandes dívidas dos países ocidentais, os déficits orçamentários, e desenvolvemos nossa própria estratégia de ação nessas condições", observou o ministro russo.

continua após o anúncio

Ele disse ter contato pessoal com seus colegas do BRICS.

"Foram estabelecidas boas relações com os colegas chineses, com o novo ministro das Finanças, o sr. Lan Foan manteve um diálogo interministerial. Também foram construídas relações comerciais com o Ministério das Finanças da Índia."

continua após o anúncio

Em 1º de janeiro de 2024, a Rússia tornou-se a presidente do BRICS para este ano. Durante a cúpula de 2023, foram convidados a Arábia Saudita, a Argentina, o Egito, os Emirados Árabes Unidos, a Etiópia e o Irã, com Buenos Aires decidindo contra a iniciativa após o início do novo governo de Javier Milei em dezembro desse ano.

Com a adesão dos novos membros, o BRICS passará a incluir dez países, com uma população total de 3,6 bilhões de habitantes, quase metade do total mundial. Esses países são responsáveis por mais de 40% da produção mundial de petróleo e por cerca de um quarto das exportações mundiais de mercadorias.

continua após o anúncio

A reunião dos ministros das finanças do BRICS e dos chefes do Banco Central do BRICS no âmbito do G20 financeiro será realizada nesta semana em São Paulo, onde será oficialmente entregue à presidência da Rússia.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: