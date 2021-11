Brics realiza em Pequim seminário sobre governança global

Mais de 150 representantes da China, Índia, Brasil, Rússia e África do Sul debateram o tema “Alcançar consenso e consolidar confiança para cooperação do Brics de futuro compartilhado” edit

247 - O Seminário sobre Governança do Brics 2021 começou no dia 2 de novembro em Pequim. De forma presencial e virtual, mais de 150 representantes da China, Índia, Brasil, Rússia e África do Sul debateram o tema “Alcançar consenso e consolidar confiança para cooperação do Brics de futuro compartilhado”, informa a Rádio Internacional da China.

Este ano marca o 15º aniversário do estabelecimento do mecanismo. Atualmente os cinco países que o compõem possuem 42% da população do globo, 24% da economia mundial e 17% do volume comercial global, além de atrair 25% do investimento estrangeiro do mundo inteiro.

Na abertura do seminário, o embaixador chinês na Índia, Sun Weidong, lembrou que o Brics já se tornou um dos mecanismos de cooperação internacional com mais rico conteúdo e mais ampla área. Como os países membros do grupo estão em semelhante estágio de desenvolvimento e têm pela frente riscos e desafios parecidos, alcançar um desenvolvimento melhor e mais rápido é um tema comum para todos.

O editor-chefe da Rossiyskaya Gazeta, Vladislav Fronin, apontou que a cooperação do Brics abriu um novo capítulo para a colaboração entre as economias emergentes e os cinco países do mecanismo já se tornaram uma força crucial para impulsionar o crescimento econômico e defender a paz e a estabilidade do mundo.

