ICL

RT - Um tribunal de Donetsk condenou à morte três estrangeiros que serviram nas forças ucranianas e lutaram por Kiev na República Popular de Donetsk (DPR). Os cidadãos britânicos Aiden Aslin e Shaun Pinner, bem como o marroquino Saadun Ibrahim, foram considerados culpados na quinta-feira de agir como mercenários e tentar tomar o poder pela força na RPD.

Eles também foram acusados ​​de receber treinamento para realizar atividades terroristas no território do estado, que foi reconhecido pela Rússia em fevereiro. Kiev, e a maior parte do mundo, a consideram uma província separatista da Ucrânia.

De acordo com as leis da DPR, a tomada forçada do poder acarreta uma pena entre 12 e 20 anos atrás das grades, mas pode ser escalada para pena capital devido às circunstâncias agravantes do tempo de guerra. Atuar como mercenário é punível com pena de prisão de três a sete anos.

Os três homens foram julgados por várias acusações criminais. Eles se declararam culpados de “passar por treinamento com o objetivo de realizar atividades terroristas” e tentar derrubar à força o governo em Donetsk, mas negaram ser mercenários contratados por Kiev.

Os condenados podem recorrer da decisão no tribunal, o que pretendem fazer, ou pedir perdão ao chefe do DPR. Se eles vencerem o recurso, a pena capital pode ser reduzida para até 25 anos de prisão. De acordo com as leis da DPR, a pena de morte é executada por fuzilamento.

Os três combatentes foram capturados em ou perto de Mariupol, uma cidade portuária que a DPR reivindica como parte de seu território soberano. Ele viu semanas de combates intensos e, eventualmente, um bloqueio de milhares de tropas ucranianas em uma usina siderúrgica. Mais tarde, eles se renderam às forças russas e da DPR.

Londres exigiu que seus cidadãos fossem tratados como prisioneiros de guerra sob as Convenções de Genebra. No entanto, a Grã-Bretanha não está formalmente em guerra com a RPD.

As autoridades da DPR disseram que os consideram mercenários, que não recebem os mesmos privilégios que os combatentes regulares sob o direito internacional.

