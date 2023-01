Bulgária assina acordo de gás de longo prazo com a Turquia

A Bulgária era quase totalmente dependente do gás russo, mas está buscando alternativas edit

Apoie o 247

ICL

SÓFIA, 3 Jan (Reuters) - A estatal de gás da Bulgária Bulgargaz assinou nesta terça-feira (23) um acordo de longo prazo com a estatal turca de gás Botas, dando-lhe acesso à rede de gás da vizinha Turquia e terminais de gás natural liquefeito (GNL) para ajudar a trazer suprimentos.



A Bulgária era quase totalmente dependente do gás russo, mas está buscando alternativas depois que Moscou cortou as entregas em abril devido à recusa de Sófia em pagar em rublos.



Sob o novo acordo de 13 anos, a Bulgargaz poderia usar os terminais de GNL da Turquia para embarques de carga, que seriam transportados pela rede de gás da Botas para a Bulgária.

"Com este acordo, estamos garantindo a oportunidade de comprar gás de todos os produtores globais e descarregá-lo na Turquia, o que melhor se adapta à Bulgária em termos logísticos", disse o ministro interino da Energia da Bulgária, Rossen Hristov.



Seu homólogo turco, Fatih Donmez, disse que o acordo permitiria à Bulgária transportar cerca de 1,5 bilhão de metros cúbicos (bcm) de gás por ano e ajudaria a aumentar a segurança do abastecimento no sudeste da Europa.

Hristov disse que a Bulgária deseja reservar capacidade de cerca de 1 bcm de gás por ano nos terminais turcos de GNL e fechar acordos de importação com produtores europeus e americanos de GNL.



As reservas para 2023 serão menores, porque a Bulgargaz já ganhou licitações para slots no terminal grego de GNL Revithoussa por vários meses.



A Bulgária atualmente cobre cerca de um terço de suas necessidades anuais de gás importando 1 bcm de gás azeri e contrata comerciantes para fornecer o restante através da Grécia.

O especialista em energia e ex-embaixador búlgaro em Moscou, Ilian Vassilev, disse que reservar a nova capacidade forneceria alternativas ao movimentado terminal de Revithoussa, mas alertou que a Bulgária pode acabar importando gás russo mascarado se também optar por comprar gás de Botas.



A Turquia importa gás russo e Moscou propôs a criação de um centro para o gás russo na Turquia, o que em teoria poderia permitir a Moscou mascarar suas exportações com combustível de outras fontes.



Hristov disse que a Bulgária não pode controlar o gás que entrará na Bulgária, mas que Sófia garantiria que assinasse acordos para entregas de GNL que não fossem da Rússia.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.