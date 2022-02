Caças de Israel escoltam bombardeiro dos EUA em demonstração de força contra Irã

Apoie o 247

Sputnik - Um caça israelense F-15 escoltou um bombardeiro americano B-52 enquanto este atravessava o espaço aéreo israelense em direção ao golfo Pérsico na segunda-feira (14), em uma demonstração de força dirigida ao Irã, segundo o jornal The Times of Israel.

De acordo com as Forças de Defesa de Israel (FDI), o voo foi realizado como parte de uma estreita cooperação com os EUA, que representa um elemento significativo para garantir a segurança do espaço aéreo de Israel e do Oriente Médio.

Os caças das FDI escoltaram um bombardeiro americano B-52 ao longo dos céus de Israel a caminho do golfo na manhã desta terça-feira (15). O voo conjunto mostra nossa estreita cooperação com a Força Aérea dos EUA e a importância de manter a segurança e a estabilidade de Israel no Oriente Médio.

Por sua vez, os militares americanos afirmaram que o voo foi realizado para demonstrar a capacidade dos EUA de operar entre os comandos de combate.

Este tipo de operação está se tornando cada vez mais frequente nos últimos meses, à medida que as tensões entre Teerã e o Ocidente aumentam.

