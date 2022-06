Caças israelenses simulam ataque contra instalações nucleares do Irã

A simulação foi realizada durante os exercícios Carros de Fogo em curso no mar Mediterrâneo edit

Sputnik - O jornal The Times of Israel informa que diversos caças israelenses participaram das manobras, que tinham como objetivo simular um ataque contra as instalações nucleares iranianas.

A simulação foi realizada durante os exercícios Carros de Fogo em curso no mar Mediterrâneo, que incluem voos de longo alcance, reabastecimento aéreo e ataques contra alvos distantes.

Os exercícios tiveram início no dia 9 de maio e decorrem até o dia 3 de junho, contando com tropas regulares, incluindo reservistas de quase todas as unidades das Forças de Defesa de Israel.

Irã e Israel passam por uma nova onda de tensão, com ambos trocando farpas. No dia 18 de abril, o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, ameaçou atacar o "centro do regime sionista" caso realizassem qualquer movimento contra o país.

