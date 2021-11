Cadeirante, ministra de Israel não consegue participar da COP26 por falta de acessibilidade

"É triste que em 2021 a ONU, que promove a acessibilidade para pessoas com deficiências, não se preocupe com acessibilidade nos seus próprios eventos”, declarou Karine Elharrar edit

247 - A ministra de Energia de Israel, Karine Elharrar, não conseguiu participar da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26, na segunda-feira (1). Ela é cadeirante e não havia transporte disponível que levasse sua cadeira de rodas.

Karine contou a uma TV de Israel que não conseguiu chegar ao local da conferência porque ela teria que andar até lá ou então embarcar em uma van que não era adequada para a cadeira de rodas. Houve uma tentativa de entrar no complexo do evento com um veículo próprio, mas a organização não permitiu.

“Eu vim à COP26 para encontrar meus homólogos do mundo e avançar no combate contra a crise do clima, é triste que em 2021 a ONU, que promove a acessibilidade para pessoas com deficiências, não se preocupe com acessibilidade nos seus próprios eventos”, escreveu a ministra em rede social.

O ministro de Relações Exteriores de Israel, Yair Lapid, disse que “é impossível se preocupar com o futuro, com o clima e com os povos se antes não tomarmos conta dos seres humanos, acessibilidade e deficiências”.

O embaixador do Reino Unido em Israel, Neil Wigan, pediu desculpas: "eu fiquei incomodado ao saber que Karine Elharrar não pôde comparecer a encontros da COP26, eu peço desculpas à ministra".

