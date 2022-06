Caetano Veloso questiona em seu show: “onde estão Bruno Pereira e Dom Phillips?” (vídeo)

Os dois estão desaparecidos desde a manhã de domingo no Valle do Javari, região remota e de selva da Amazônia. edit

Apoie o 247

ICL

247 - O cantor e compositor Caetano Veloso abriu seu show no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (8), cobrando que sejam intensificadas as buscas por Dom Phillips, colaborador do jornal The Guardian, e pelo indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira.

Os dois estão desaparecidos desde a manhã de domingo no Valle do Javari, região remota e de selva da Amazônia.

"Exigimos saber onde estão Bruno Pereira e Dom Phillips”, disse Caetano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Manifestações em Londres, no Reino Unido, e em Los Angeles, nos Estados Unidos também cobraram respostas sobre o desaparecimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Onde estão Bruno Pereira e Dom Phillips?@caetanoveloso cobra respostas durante show no Rio de Janeiro#OndeEstaoDomEBruno #OndeestaoDomPhillipseBrunoPereira pic.twitter.com/mViV43ChTK CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE June 9, 2022





Veja:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE