Caitlin Johnstone: a guerra de relações públicas mais perigosa

Celebridade-em-chefe da Ucrânia tirou uma folga de sua pesada agenda de aparições em grandes encontros ocidentais para uma sessão de fotos com sua esposa na revista Vogue

Por Caitlin Johnstone em seu site . Traduzido mecanicamente pelo Consortium News

O presidente e a primeira-dama da Ucrânia posaram para uma sessão de fotos romântica com a revista Vogue, na qual o presidente Volodymyr Zelensky se torna poético sobre seu amor por sua querida esposa.

Agora, eu sei o que você está pensando: como Zelensky está arrumando tempo para uma sessão de fotos da Vogue em meio a sua agenda lotada de aparições de relações públicas para outras grandes instituições ocidentais?

Quero dizer, este é afinal o mesmo Volodymyr Zelensky que esteve tão ocupado fazendo aparições em vídeo para o Grammy Awards, o Festival de Cinema de Cannes, o Fórum Econômico Mundial e provavelmente o grupo Bilderberg também, e tendo reuniões com celebridades como Ben Stiller, Sean Penn e Bono e The Edge do U2. É uma turnê de relações públicas tão movimentada quanto ele poderia ter sem ter uma discussão sobre a importância estratégica da artilharia de longo alcance com Elmo na Vila Sésamo.

Ah sim, e também não há como uma guerra ou algo acontecendo na Ucrânia? Você pensaria que ele provavelmente estaria um pouco ocupado com isso também.

Chame-me de louca, mas estou começando a suspeitar que pode haver um esforço conjunto para manipular a maneira como pensamos sobre a guerra na Ucrânia. Na verdade, eu até diria que é a guerra gerenciada por percepção mais agressiva que já experimentamos.

Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro, não apenas fomos esmagados pela propaganda da mídia de massa diferente de tudo que já vimos enquanto a mídia russa é expurgada das ondas de rádio, também estamos vendo o novo elemento de mídia de quantidades sem precedentes de censura online, algoritmos reforçaram a propaganda e a trollagem nas redes sociais .

Então, nós literalmente nunca vimos tanto esforço geral em manipular a maneira como o público pensa sobre uma guerra. O que faz sentido, dado que é uma guerra por procuração profundamente perigosa que não beneficia as pessoas comuns de forma alguma.

Quero dizer, você pode imaginar se as pessoas pudessem apenas pensar seus próprios pensamentos sobre a guerra econômica de seu governo contra a Rússia, que os está prejudicando financeiramente e empurrando milhões para a fome com a plena consciência e aprovação do governo dos EUA?

Ou se os americanos pudessem se perguntar se os bilhões que estão despejando nesse conflito por procuração poderiam ser melhor gastos em casa? Ou se as pessoas começassem a se opor a um conflito desnecessário por dominação geoestratégica ameaçando suas vidas e as vidas de todos que conhecem com o risco de aniquilação nuclear ?

Não pode ter isso.

Há uma diferença dia e noite entre querer dizer às pessoas a verdade sobre algo e querer manipular sua percepção de algo. Há momentos em que os fatos podem ser usados ​​para influenciar a percepção das pessoas de uma forma ou de outra, mas se sua agenda é manipular a percepção em vez de dizer a verdade, você será necessariamente forçado a confiar em mentiras, meias verdades, distorções e mentiras por omissão. onde quer que a verdade não sirva a essa agenda.

Se estivessem nos contando a verdade sobre esta guerra, não estariam censurando a mídia russa. Eles não estariam censurando vozes online que discordam das narrativas oficiais sobre a Ucrânia. Eles não estariam continuamente nos atacando na cara com o gerenciamento de percepção da mídia de massa, e com certeza não estariam colocando a celebridade-em-chefe da Ucrânia na capa da revista Vogue .

Estamos sendo manipulados, e estamos sendo enganados. E estamos sendo manipulados e enganados porque nossa percepção clara por nós mesmos iria contra os interesses do império. Eles estão mentindo para nós porque os interesses do povo e os interesses do império estão, como sempre, em total desacordo.

