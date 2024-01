Câmara baixa do parlamento britânico aprova projeto de lei para enviar migrantes para Ruanda

Apoie o 247

(Sputnik) - A câmara baixa do parlamento do Reino Unido, a Câmara dos Comuns, votou na quarta-feira (17), em leitura final, a favor do projeto de lei para enviar alguns solicitantes de asilo para Ruanda.

Os legisladores do Reino Unido apoiaram o projeto de lei em uma votação de 320 a 276, segundo o site do parlamento.

Em novembro, o Supremo Tribunal do Reino Unido finalmente decidiu que os planos das autoridades de deportar migrantes indocumentados para Ruanda eram ilegais. O primeiro-ministro, Rishi Sunak, anunciou então a sua intenção de introduzir nova "legislação de emergência" para que os planos de expulsão de migrantes não pudessem ser bloqueados novamente.

O Reino Unido e Ruanda assinaram um acordo de migração em 2022, pelo qual as pessoas identificadas pelo governo do Reino Unido como migrantes indocumentados ou solicitantes de asilo serão deportadas para Ruanda para processamento, asilo e reassentamento.

O plano tem recebido críticas de organizações de direitos humanos e de alguns políticos que acreditam que a medida não ajudará a conter o fluxo de migrantes. A primeira deportação de migrantes do Reino Unido para Ruanda estava programada para ocorrer em 14 de junho de 2022. No entanto, o voo foi cancelado no último minuto devido à decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

