Câmara dá ultimato a Pence antes de iniciar processo de impeachment contra Trump

Câmara dos EUA deverá emitir um ultimato, ainda nesta terça-feira (12), ao vice-presidente Mike Pence para que ele invoque 25ª Emenda da Constituição visando afastar o presidente Donald Trump do cargo. A expectativa é que o processo de impeachment seja aberto nesta quarta edit

247 - A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos deverá emitir um ultimato, ainda nesta terça-feira (12), ao vice-presidente Mike Pence para que ele invoque a Constituição visando afastar o presidente Donald Trump do cargo. A ação é vista como uma espécie de movimento prévio antes da abertura de um processo de impeachment para destituir Trump.

Nesta segunda-feira (11), porém, Pence e Trump teriam se comprometido a trabalharem juntos até o final do mandato do republicano, o que indicaria que o vice deve rejeitar a pressão da Câmara. Segundo a agência de notícias Bloomberg, com isso, a presidente da Casa, Nancy Pelosi, deverá colocar em votação um único artigo pelo impeachment de Trump na quarta-feira.

A resolução trata da 25ª Emenda, que prevê que Pence convoque o gabinete e declare que Trump é incapaz de exercer as funções presidenciais. Pressão vem na esteira da invasão do Capitólio por apoiadores de Trump.

O pedido de impeachment acusa Trump de "incitamento à Insurreição" e que ele "fez declarações intencionais que, no contexto, encorajaram - e previsivelmente resultou - em ações ilegais no Capitólio".

O conhecimento liberta. Saiba mais