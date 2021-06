Câmara dos Deputados da Colômbia debate nesta terça moção de censura a ministro da Defesa

247 - A Câmara dos Deputados da Colômbia decide nesta terça-feira (1), sobre uma moção de censura ao ministro da Defesa, Diego Molano. Apesar das inúmeras denúncias de repressão, estima-se que ele terá o apoio da maioria da Câmara e continuará no governo de extrema direita presidido por Iván Duque.

Embora o Ministro Molano deva prestar contas à Câmara, estima-se que ele terá um apoio que o confirma no cargo, uma vez que a maioria dos legisladores faz parte do partido no poder e de grupos políticos aliados, informa a Telesul.

