Câmara dos Deputados dos EUA aprova limitar capacidade de Trump de ir à guerra com Irã

Depois de ordenar o ataque em Bagdá que matou o general iraniano Soleimani, Trump é duramente criticado pelos democratas, que o acusam de agir de forma imprudente. Já os republicanos apoiam enfaticamente o presidente, que é do mesmo partido edit

WASHINGTON (Reuters) - A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou uma resolução nesta quinta-feira para limitar a capacidade do presidente norte-americano, Donald Trump, de se envolver em um conflito militar com o Irã, dias depois de ele ordenar um ataque com drone que matou o principal comandante iraniano.

A votação, que ainda continua, tem refletido o tamanho das bancadas dos partidos republicano e democrata na Casa e o Congresso altamente dividido. Os democratas acusam Trump de agir de forma imprudente. Já os republicanos apoiam enfaticamente o presidente, que é do mesmo partido.

Reportagem de Patricia Zengerle