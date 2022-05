Câmara dos EUA aprova 40 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia

De acordo com o projeto de lei, serão destinados fundos para ajuda militar, econômica e humanitária a Kiev edit

Apoie o 247

ICL

TASS - A Câmara dos Deputados dos EUA aprovou na terça-feira (10), o projeto de lei sobre a alocação de US$ 40 bilhões adicionais em ajuda à Ucrânia.

O projeto obteve a maioria necessária de votos e será encaminhado agora ao Senado. Caso o Senado aprove o projeto, ele será encaminhado ao presidente dos EUA, Joe Biden, para sanção.

O projeto de lei implica a alocação de fundos para ajuda militar, econômica e humanitária a Kiev.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Biden disse antes da votação que caso o projeto não seja aprovado logo, os EUA teriam que suspender sua ajuda à Ucrânia, porque todos os recursos alocados pelo Congresso anteriormente foram esgotados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Inicialmente, Biden solicitou US$ 33 bilhões em ajuda. Mais tarde, a mídia norte-americana informou que o Congresso aumentou essa quantia para quase US$ 40 bilhões. Em particular, foram propostos fundos adicionais para compra de veículos de combate e ajuda alimentar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE