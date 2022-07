Câmara dos EUA aprova mais de US$ 840 bilhões em gastos militares para 2023

O valor aprovado acrescenta US$ 37 bilhões ao pedido inicial de US$ 813 bilhões apresentado pelo governo do presidente norte-americano, Joe Biden edit

Sputnik - Nesta quinta-feira (14), a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou a Lei de Autorização de Defesa Nacional (NDAA, na sigla em inglês), que define os gastos militares anuais do país.

A NDDA para o ano fiscal de 2023, apontando gastos de US$ 840,2 bilhões (cerca de R$ 4,5 trilhões), foi aprovada pela câmara baixa do Congresso norte-americano com 329 votos a favor e 101 contra.

O valor aprovado acrescenta US$ 37 bilhões (cerca de R$ 200 bilhões) ao pedido inicial de US$ 813 bilhões (cerca de R$ 4,4 trilhões) apresentado pelo governo do presidente norte-americano, Joe Biden.

A Câmara dos EUA adicionou diversas emendas à NDAA, incluindo restrições à transferência de caças de combate F-16 à Turquia sem garantias de que as aeronaves não serão usadas para sobrevoar a Grécia.

Além disso, as emendas incluíram um auxílio financeiro de US$ 100 milhões (cerca de R$ 542 milhões) para pilotos militares da Ucrânia.

O Senado dos EUA ainda precisa aprovar sua versão sobre a legislação, que deverá então ser cotejada com o que foi aprovado na Câmara dos Representantes antes de ser enviada para sanção presidencial.

