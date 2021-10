Câmara dos EUA aprova moção de desacato contra Steve Bannon, ex-assessor de Trump e guru da extrema direita

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou, nesta quinta-feira (21), por 229 favoráveis e 202 contrários, uma moção de desacato contra o ex-assessor do ex-presidente Donald Trump e guru do clã Jair Bolsonaro Steve Bannon, em função dele ter se recusado a cumprir um mandado do Congresso para depor sobre a invasão do Capitólio em 6 de janeiro deste ano. Com isso, compete ao Departamento de Justiça pedir o indiciamento de Bannon.

“O senhor Bannon está sozinho em seu desafio e não vamos tolerá-lo", disse o democrata representante do Mississipi na Câmara dos Representantes e presidente da comissão que investiga a invasão, Bennie Thompson. O caso foi encaminhado aos promotores federais que acompanham o caso.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE