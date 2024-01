Câmara dos EUA aprova resolução condenando política de 'fronteiras abertas' de Biden

Apoie o 247

(Sputnik) - A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos adotou uma resolução condenando as políticas do presidente Joe Biden na fronteira sul dos Estados Unidos.

A Câmara aprovou a resolução na quarta-feira, em uma votação de 225 a 187. A resolução pede a Biden para encerrar suas "políticas de fronteiras abertas". Pelo menos 14 democratas votaram com os republicanos na resolução para condenar as políticas de fronteira de Biden.

No início deste mês, a mídia dos EUA relatou que oficiais de segurança da fronteira documentaram 302.000 encontros com migrantes em dezembro, marcando o número mais alto já registrado em um único mês. A administração de Biden também viu três anos consecutivos de números recordes de migração ilegal na fronteira sul.

