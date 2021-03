Câmara dos EUA cancela sessão após nova ameaça de invasão do Capitólio

247 - A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos cancelou sua sessão de quinta-feira (4) após os serviços de inteligência descobrirem uma "possível conspiração para invadir" o Congresso.

"Recebemos informações [da inteligência] mostrando uma possível conspiração de uma milícia para invadir o Capitólio na quinta-feira, 4 de março", informou a Polícia do Capitólio na noite de terça (2) em suas redes sociais.

O órgão, que reforçou a segurança do complexo em Washington, também disse que leva "muito a sério" os relatórios da inteligência e que está trabalhando com as forças locais, estaduais e federais para "impedir qualquer ameaça", embora não tenha dado mais detalhes sobre o caso, informa a Folha de S.Paulo.

