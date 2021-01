Câmara dos EUA entrega impeachment de Trump ao Senado

247 - A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos entregou, na noite dessa segunda-feira (25), o segundo processo de impeachment do ex-presidente Donald Trump ao Senado. A acusação é de que Trump, revoltado pela derrota nas eleições, incitou uma insurreição nos eventos no Capitólio no início deste mês.

O chefe de Justiça John Roberts não presidirá o julgamento, como fez no primeiro processo de impeachment de Trump, no começo do ano passado. O senador Patrick Leahy é quem deve presidir o rito. É o primeiro presidente na história dos EUA a sofrer impeachment duas vezes.

A Constituição norte-americana prevê que o julgamento fique sob a responsabilidade do chefe de Justiça quando o processo envolve o atual presidente dos Estados Unidos.

A Câmara aprovou o impeachment de Trump no último dia 13, a uma semana do fim do mandato. Foram 231 votos e 197 votos contra. O resultado já era esperado, uma vez que a Casa tem maioria democrata. No Senado são necessários dois terços dos votos.

