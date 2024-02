Câmara dos EUA rejeita esforço liderado por republicanos para aprovar projeto de ajuda exclusiva a Israel

Apoie o 247

247 - A Câmara dos Representantes dos EUA rejeitou na terça-feira (6) um projeto de lei liderado por republicanos que disponibilizaria $17,6 bilhões para Israel, já que os democratas disseram que queriam votar em uma medida mais abrangente que também forneceria assistência à Ucrânia, financiamento humanitário internacional e novos recursos para segurança de fronteira, informa a Reuters.

A votação foi de 250 a 180, não alcançando a maioria de dois terços necessária para a aprovação, pois foi introduzida sob um procedimento acelerado. A votação seguiu majoritariamente linhas partidárias, embora 14 republicanos tenham se oposto ao projeto de lei e 46 democratas o tenham apoiado.

A ajuda para Israel - um dos maiores receptores de ajuda externa dos EUA - tradicionalmente recebe forte apoio bipartidário no Congresso. Mas muitos oponentes chamaram a legislação da Câmara de manobra política dos republicanos para distrair de sua oposição a um projeto de lei do Senado de $118 bilhões, que combina uma reforma da política de imigração dos EUA e novos financiamentos para segurança de fronteira com bilhões de dólares em ajuda emergencial para Ucrânia, Israel e parceiros na região do Indo-Pacífico.

