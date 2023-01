Câmara dos EUA rejeita Kevin McCarthy pela sexta vez, apesar do apelo de unidade de Trump

Apoie o 247

WASHINGTON, (Reuters) - A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, atolada em uma caótica batalha pela liderança, rejeitou a candidatura do republicano Kevin McCarthy para liderar a Câmara mais três vezes nesta quarta-feira, enquanto um pequeno grupo de redutos do partido desafiou o pedido do ex-presidente Donald Trump para unidade.

Apesar do apelo de Trump, McCarthy ficou aquém em três votos consecutivos para presidente da Câmara depois de três votos perdidos na terça-feira, já que cerca de 20 republicanos no flanco direito do partido se recusaram a apoiar um candidato que consideravam ideologicamente não confiável.

Os legisladores então votaram pelo recesso até as 20:00 ET (01:00 GMT de quinta-feira), enquanto buscam uma solução a portas fechadas.

"Ou temos que ter conversas reais com um grupo seleto de pessoas, ou temos que colocar todos de volta na sala do caucus e começar a bater uns nos outros", disse o deputado republicano Jeff Van Drew, um Apoiador de McCarthy, disse a repórteres.

A última vez que a Câmara não conseguiu eleger um presidente na primeira votação foi em 1923, um século atrás.

A luta pela liderança proporcionou um começo desanimador para a nova maioria republicana na Câmara, depois que o partido conseguiu garantir uma pequena maioria na Câmara - 222 a 212 - nas eleições intermediárias de novembro. A luta interna ressalta os desafios que o partido pode enfrentar nos próximos dois anos, rumo às eleições presidenciais de 2024.

Embora os partidários de McCarthy esperassem que os votos repetidos - agora em número de seis - desgastassem os oponentes, eles não conseguiram avançar.

McCarthy, que é o principal republicano da Câmara desde 2019, obteve apenas 201 votos dos 218 necessários, enquanto 20 republicanos votaram no deputado Byron Donalds, um republicano da Flórida eleito pela primeira vez em 2020. Um republicano se recusou a apoiar um candidato específico. Todos os 212 democratas da Câmara votaram em seu líder, Hakeem Jeffries.

"Acho que o caminho é muito difícil agora para Kevin", disse Donalds à Fox News após a votação.

McCarthy disse que acabaria prevalecendo.

"Chegaremos lá", disse McCarthy a repórteres antes da votação de quarta-feira.

Os oponentes disseram que a luta pela liderança pode se arrastar por semanas.

"Vale a pena levar alguns dias ou algumas semanas para conseguir o melhor orador possível", disse o deputado republicano Bob Good, um dos redutos.

REPREENSÃO DE TRUMP

A votação também é uma repreensão a Trump, que pediu aos colegas republicanos que deixassem de lado suas diferenças.

"Agora é hora de todos os nossos GRANDES membros republicanos da Câmara VOTAREM EM KEVIN", escreveu Trump em seu site de mídia social Truth Social na quarta-feira, antes das votações do dia.

Trump continua sendo uma figura influente entre os republicanos e até agora é o único candidato presidencial anunciado para 2024. Alguns no partido culparam Trump pelo fracasso dos republicanos em ganhar mais assentos no Congresso nas eleições intermediárias.

Os linha-duras pediram que ele tomasse outro rumo.

"O presidente precisa dizer a Kevin McCarthy: 'Senhor, você não tem os votos e é hora de se retirar'", disse a deputada republicana Lauren Boebert, referindo-se a Trump.

O desempenho mais fraco do que o esperado nas eleições de meio de mandato contribuiu para a crise de liderança da Câmara, deixando McCarthy dependente do apoio de um pequeno grupo de linha-dura de seu partido. Esse grupo quer maior controle sobre a liderança e mais influência sobre a abordagem do partido aos gastos e dívidas.

O controle republicano da Câmara pode capacitar o partido a frustrar a agenda legislativa do presidente democrata Joe Biden. Mas o impasse da liderança levantou questões sobre se a Câmara será capaz de cumprir obrigações básicas, como financiar operações do governo, e muito menos avançar em outras prioridades políticas antes da eleição presidencial de 2024.

"Esta não é uma boa aparência", disse Biden sobre a luta pela liderança na Câmara, falando a repórteres na Casa Branca. "Não é uma coisa boa. Aqui são os Estados Unidos da América, e espero que eles ajam juntos."

Os radicais da Câmara criticaram tais concessões legislativas, levantando temores sobre a capacidade do Congresso de impedir a inadimplência quando o governo federal se aproximar de seu teto de dívida ainda este ano.

ALTERNATIVAS POTENCIAIS

Os oponentes de McCarthy selecionaram na terça-feira o representante conservador Jim Jordan , de Ohio, como seu candidato. Jordan apoia McCarthy.

O novo líder da maioria na Câmara, Steve Scalise, da Louisiana, também foi visto como uma alternativa possível.

A rebelião de direita aumentou as frustrações entre outros republicanos, que disseram que os oponentes de McCarthy estavam atrasando os planos de investigar Biden e seu governo e avançar nas prioridades legislativas sobre imigração, energia e outros assuntos.

Alguns republicanos disseram que a obstrução contínua pode levá-los a trabalhar com os democratas para eleger um republicano moderado como presidente. Jeffries disse a repórteres que os republicanos não abordaram os democratas sobre essa opção.

