Câmara dos EUA segue sem presidente após 10 rodadas de votação

(ANSA) - A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos continua tentando eleger seu novo presidente nesta quinta-feira (5) em meio ao caos provocado por disputas internas entre os republicanos que gerou um impasse na votação.



Até às 19h (horário de Brasília), já foram realizadas um total de 10 rodadas de votação em três dias de negociações, sendo que todas apontaram a falha do republicano Kevin McCarthy em se eleger.



McCarthy foi indicado da sigla que tem maioria na Casa para assumir a posição, mas um grupo ultraconservador republicano rejeitou o seu nome e causou uma crise sem precedentes.



Com isso, nenhum representante obteve ainda os 218 votos exigidos pela Constituição.



O candidato democrata Hakeem Jeffries, por sua vez, lidera as votações, mas o partido não tem maioria na Câmara. Desta forma, a possibilidade de ele conseguir os votos necessários para assumir a casa é bastante remota.



Esta já é uma votação recorde e considerada a mais longa em 164 anos, tendo em vista que, em 1923, o impasse foi resolvido na 9ª rodada. O recorde é de 1855, quando foram precisas 133 rodadas em um período de dois meses.

