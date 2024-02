Câmara dos EUA suspende atividades até 28 de fevereiro e pacote de ajuda à Ucrânia segue indefinido

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Sputnik - A Câmara dos Representantes dos EUA vai interromper os trabalhos legislativos até 28 de fevereiro, sem ter avançado no projeto de lei sobre nova ajuda militar à Ucrânia e a Israel.

Os legisladores da Câmara encerraram, nesta quinta-feira (15), a última sessão antes da pausa para o "Dia do Presidente", antes de começarem a considerar o projeto de lei para fornecer ajuda à Ucrânia e a Israel, com financiamento suplementar de US$ 95 bilhões aprovado pelo Senado dos EUA no início desta semana.

continua após o anúncio

O congressista dos EUA, Don Bacon, representante do partido Republicano, disse que pretende introduzir um novo projeto de lei bipartidário com ajuda externa e medidas de segurança nas fronteiras, afirmando ainda que cortou parte da assistência econômica e humanitária incluída no projeto de lei do Senado dos EUA.

O presidente da Câmara dos EUA, Mike Johnson, disse, por sua vez, que não tem planos de levar o projeto do Senado ao plenário da Câmara para votação.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: