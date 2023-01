Câmara dos Representantes dos EUA segue sem presidente após quarta votação

A Câmara rejeitou pela quarta vez a proposta do republicano Kevin McCarthy de liderar a câmara. Um pequeno grupo no partido desafiou o apelo à unidade do ex-presidente Donald Trump edit

(Reuters) - A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos rejeitou pela quarta vez a proposta do republicano Kevin McCarthy de liderar a câmara na quarta-feira, já que um pequeno grupo de resistência do partido desafiou o apelo à unidade do ex-presidente Donald Trump.

Apesar do apelo de Trump, 20 republicanos no flanco direito do partido votaram por um candidato alternativo e um votou "presente", deixando novamente McCarthy sem a maioria necessária para se tornar presidente da Câmara, um cargo poderoso que é o segundo na linha de sucessão da presidência.

McCarthy, um congressista da Califórnia que tem servido como o principal republicano da Câmara desde 2019, venceu três votos fracassados para presidente da Câmara na terça-feira. A última vez que a Câmara não conseguiu eleger um orador na primeira votação foi em 1923.

A luta pela liderança proporcionou um começo desolador para a nova maioria republicana na Câmara depois que o partido conseguiu assegurar uma maioria magra na Câmara - 222-212 - nas eleições de meio de novembro. A luta interna ressalta os desafios que o partido poderia enfrentar durante os próximos dois anos, rumo às eleições presidenciais de 2024.

McCarthy conseguiu apenas 201 votos na quarta-feira, já que 20 republicanos votaram no Deputado Byron Donalds, um republicano da Flórida eleito pela primeira vez em 2020, e um republicano recusou-se a apoiar um candidato específico. Depois que McCarthy novamente ficou aquém do esperado, a Câmara avançou para a realização de uma quinta votação.

"Acho que o caminho agora é muito difícil para Kevin", disse Donalds à Fox News após a votação.

Todos os 212 democratas da Câmara votaram em seu líder, Hakeem Jeffries.

McCarthy disse que ele acabará prevalecendo, embora não estivesse claro que caminho - se algum - ele tinha que assegurar uma maioria.

"A conversa vai continuar. Vamos chegar lá", disse McCarthy aos repórteres antes da votação de quarta-feira.

Os oponentes disseram que a luta pela liderança poderia arrastar-se por semanas.

"Vale a pena levar alguns dias ou algumas semanas para conseguir o melhor orador possível", disse o deputado republicano Bob Good, um dos que se mantém na disputa.

A votação é também uma reprimenda ao Trump, que instou os companheiros republicanos antes da votação a porem de lado suas diferenças.

"Chegou a hora de todos os nossos GRANDES Membros da Casa Republicana votarem pelo KEVIN", Trump escreveu em seu site de mídia social Truth Social na quarta-feira de manhã antes da votação do dia.

Trump continua sendo uma figura influente entre os republicanos e é até agora o único candidato presidencial anunciado para 2024. Alguns no partido culparam Trump por os republicanos não terem conquistado mais assentos na Câmara a meio do período.

O desempenho mais fraco do que o esperado nas eleições intermediárias contribuiu para a crise de liderança da Câmara, deixando McCarthy dependente do apoio de um pequeno grupo de radicais em seu partido. Esse grupo quer maior controle sobre a liderança e mais influência sobre a abordagem do partido em relação a gastos e dívidas.

O controle republicano da Câmara poderia capacitar o partido a frustrar a agenda legislativa do presidente democrata Joe Biden. Mas o impasse da liderança levantou questões sobre se a Câmara será capaz de cumprir obrigações básicas, tais como financiar operações governamentais, e muito menos avançar outras prioridades políticas antes das eleições presidenciais de 2024.

"Isto não é uma boa aparência", disse Biden sobre a luta de liderança da Câmara, falando aos repórteres na Casa Branca. "Não é uma coisa boa". Isto são os Estados Unidos da América, e espero que eles se organizem".

O Trump associou seu apoio a McCarthy com um insulto racista à esposa do líder republicano do Senado, Mitch McConnell. McConnell deveria aparecer na quarta-feira com Biden no Kentucky para destacar os investimentos em infra-estrutura incluídos em um projeto de lei bipartidário aprovado em 2021.

Os membros da linha dura da Câmara fizeram um grande esforço para cumprir tais compromissos legislativos, o que levantou receios sobre a capacidade do Congresso de evitar a inadimplência quando o governo federal se aproximar do limite de sua dívida no final deste ano.

Alternativas potenciais

Os opositores de McCarthy selecionaram na terça-feira o deputado conservador Jim Jordan, de Ohio, como seu candidato. Jordan apóia McCarthy e disse na quarta-feira que instou os radicais a não nomeá-lo.

O Líder da Maioria na Câmara, Steve Scalise, da Louisiana, também foi visto como uma possível alternativa para orador.

A sessão de terça-feira, que envolveu cerca de cinco horas de votações fracassadas, fez dos republicanos um alvo de ridicularização por parte dos democratas. McCarthy obteve apenas 202 votos na cédula final antes do encerramento da sessão da Câmara.

A rebelião da direita provocou frustrações entre outros republicanos, que disseram que os oponentes de McCarthy estavam atrasando planos para investigar Biden e sua administração e avançar nas prioridades legislativas sobre imigração, energia e outros assuntos.

Alguns republicanos disseram que a obstrução contínua poderia levá-los a trabalhar com os democratas para eleger um republicano moderado como orador. Jeffries disse aos repórteres que os republicanos não haviam abordado os democratas sobre essa opção.

