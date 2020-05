Câmara Empresarial Brasil-Cuba envia produtos de limpeza e higiene a hospitais cubanos

247 - "O Comitê Internacional Paz Justiça e Dignidade aos Povos – Capítulo Brasil cumprimenta a iniciativa da Câmara Empresarial Brasil-Cuba e dos amigos da solidariedade a Cuba no Brasil pelo envio de produtos de limpeza e higiene destinados aos hospitais cubanos", diz carta enviada aos empresários amigos de Cuba.

"Como se sabe, o bloqueio imposto pelo governo estadunidense impede o comércio de Cuba com países que poderiam fornecer esses materiais.

Cuba segue combatendo a pandemia do coronavírus na Ilha e com seus recursos limitados ainda contribui com o reconhecido Contingente da Brigada Internacionalista Henry Reeve em dezenas de outros países que sofrem com a enfermidade Covid-19.

O esforço que os brasileiros estão fazendo ao desafiar o desumano bloqueio que afeta Cuba é digno de exemplo aos países que todos os anos votam contra essa medida genocida na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas", finaliza o texto divulgado pelo comitê de solidariedade.



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.