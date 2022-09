Câmaras Públicas de Lugansk e Donetsk pedem realização imediata de referendo de adesão à Rússia

Apoie o 247

ICL

Sputnik Brasil - A Câmara Cívica da República Popular de Donetsk (RPD) apelou ao chefe da república, Denis Pushilin, com um pedido para realizar imediatamente um referendo sobre a adesão à Federação da Rússia, afirmou o presidente da câmara, Aleksandr Kofman, nesta segunda-feira (19).

"É hora de apagar a fronteira inexistente entre nossos Estados e realizar um referendo sobre a questão da adesão da República Popular de Donetsk à Federação da Rússia. Queremos que a fronteira da Federação da Rússia fique entre nós e a Ucrânia", disse Kofman durante o apelo.

"Em conexão com todos os itens acima, peço ao chefe da República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, e ao Conselho Popular da RPD que tomem uma decisão apropriada sobre a realização imediata de um referendo", concluiu o pedido.

Mais cedo, a Câmara Pública da República Popular de Lugansk também pediu ao líder da República para que fosse realizado um referendo imediato sobre seu reconhecimento como território russo.

Segundo o comunicado da Câmara Pública de Lugansk, as autoridades locais acreditam que a adesão ao território russo será não apenas um triunfo da justiça histórica, mas também vai garantir a segurança do território da república.

De acordo com as repúblicas populares, seus moradores vão apoiar a iniciativa para realização do referendo.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.