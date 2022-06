Camboja nega rumor sobre construção de base naval chinesa

Apoie o 247

247 - O governo do Camboja negou o rumor divulgado pelo The Washington Post relativo à suposta construção em segredo de uma base naval chinesa no país do Sudeste Asiático.

Tea Banh, ministro da Defesa do Camboja, assegurou durante a cerimônia de inauguração do projeto de modernização em parceria com Pequim da Base Naval de Ream que este a tornaria capaz de acomodar embarcações que produzem até 5 mil toneladas de deslocamento, uma melhoria em relação às atuais 1 mil toneladas, mas ainda muito rasa para grande parte de navios militares.

"Por favor, não fiquem muito preocupados com a base Ream", disse Tea Banh, acrescentando que convidou representantes estrangeiros para assegurar que "não há nada aqui". “Este porto é muito pequeno e, mesmo depois de melhorado, não pode ser um porto que ameace nenhum país”.

A chancelaria chinesa, através do porta-voz Zhao Lijian, enfatizou que a cooperação com o Camboja é perfeitamente legítima. “A China e o Camboja são parceiros cooperativos estratégicos abrangentes que desfrutam de cooperação aberta, transparente, lógica e legítima em vários setores".

O trabalho conjunto de Pequim e Phnom Penh tem sido “um bom exemplo de construção de um novo tipo de relações internacionais e uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade”, afirmou ele, conforme o site RT.



Ao contrário da China, que tem apenas uma base estrangeira, no Djibuti, “os EUA administram mais de 800 bases militares no exterior”, lembrou Zhao.

O porta-voz também criticou Washington pela agressividade de sua política externa, apontando para o fato de que os EUA possuem o maior orçamento de defesa do mundo, estão constantemente envolvidos em guerras no exterior, interferem nos assuntos internos de outras nações e enviam aeronaves militares e navios de guerra “para flexionar os músculos à porta de outros países”.

“Quem está minando a segurança e a estabilidade global e regional e espalhando desinformação? Qualquer um pode dizer”, destacou o porta-voz.

Zhao ainda mencionou os comentários da embaixada cambojana nos EUA, que rotulou as alegações estadunidenses como “acusações infundadas motivadas a enquadrar negativamente a imagem do Camboja”.

Após a cerimônia, a Embaixada dos EUA em Phnom Penh insistiu, sem apresentar evidências sobre uma presença militar chinesa em Ream, que isto "poderia ameaçar a autonomia do Camboja e minar a segurança regional”.



“Os EUA e os países da região expressaram preocupação com a falta de transparência sobre a intenção, natureza e escopo deste projeto, bem como o papel que os militares da RPC estão desempenhando em sua construção e no uso pós-construção da instalação”, disse a porta-voz da embaixada Stephanie Arzate em um email para a agência Associated Press.

