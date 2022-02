Campanha eleitoral da esquerda mobiliza multidões na Colômbia

Forças progressistas colombianas estão em plena campanha unidas em torno do Pacto Histórico edit

Apoie o 247

ICL

247 - A coalizão Pacto Histórico continua nesta segunda-feira (21) sua campanha eleitoral com o apoio das multidões, visando às eleições legislativas de 13 de março na Colômbia, informa a Prensa Latina.

O Pacto Histórico lidera a preferência do eleitorado tanto para as eleições legislativas de março, como as presidenciais marcadas para 29 de maio.

Tem sido bastante destacada a participação da população na campanha liderada por Gustavo Petro, candidato presidencial da esquerda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Neste domingo, na cidade de Armênia, departamento de Quindío, localizado na cordilheira central, em um ato massivo a população daquele território manifestou seu apoio à coalizão de esquerda.

Segundo o Cadastro Nacional, cerca de 39 milhões de colombianos estão aptos a votar nas eleições legislativas de 13 de março, nas quais serão eleitos 293 deputados, 107 senadores e 187 deputados à Câmara.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A eleição presidencial será realizada em 29 de maio e nela serão escolhidos o presidente e o vice-presidente do país para o período 2022-2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE