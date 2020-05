Canadá anuncia R$ 2,5 bilhões para comunidades indígenas

Em contraste com o descaso do governo brasileiro, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou US$ 470,5 milhões (R$ 2,5 bilhões) para combater o coronavírus nas comunidades indígenas do país. edit

Sputnik News - O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou nesta sexta-feira (29) que irá investir US$ 470,5 milhões, cerca de R$ 2,5 bilhões, em financiamento para comunidades indígenas.

De acordo com o premiê, o objetivo é "apoiar as comunidades indígenas em cuidados de saúde, apoio à renda e novos abrigos para mulheres".

O anúncio foi feito durante o informe diário que Trudeau faz sobre as medidas tomadas contra a pandemia de COVID-19.

O plano do governo prevê a seguinte alocação de recursos: US$ 206,4 milhões serão investidos em serviços públicos de saúde nas comunidades indígenas; US$ 195,47 milhões em medidas de apoio à renda e US$ 32,43 milhões serão distribuídos nos próximos cinco anos para construir 12 novos abrigos para mulheres indígenas vítimas de violência.

O Canadá já havia anunciado anteriormente o repasse de US$ 220,81 milhões em financiamento através do Fundo de Apoio à Comunidade Indígena e outros US$ 53,77 milhões para mais de um milhão de indígenas que residem fora de reservas.

De acordo com os dados mais recentes, 214 indígenas contraíram coronavírus e cinco dessas pessoas morreram.

