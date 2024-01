Canadá diz que mais de 100 entidades chinesas, russas e iranianas representam ameaça à segurança nacional

Apoie o 247

(Sputnik) - O governo canadense adicionou mais de 100 instituições chinesas, iranianas e russas a sua lista de entidades que supostamente representam o maior risco à segurança nacional, numa tentativa de proteger os esforços de pesquisa canadenses.

A lista tem 103 entidades - 85 organizações na China, 12 no Irã e seis na Rússia. Elas supostamente representam uma ameaça à segurança nacional devido às suas conexões com entidades militares, de defesa nacional e de segurança do estado, de acordo com as novas diretrizes para pesquisadores no Canadá publicadas na terça-feira.

A lista de entidades na Rússia inclui o Instituto A.A. Kharkevich para Problemas de Transmissão de Informação; Organização Não Comercial Autônoma Associação Profissional de Designers de Sistemas de Processamento de Dados; 27º Centro Científico do Ministério da Defesa da Rússia; 33º Instituto de Pesquisa e Teste Científico; 46º TSNII Instituto Central de Pesquisa Científica; e 48º Instituto Central de Pesquisa Científica.

A maioria das entidades listadas na China e no Irã são universidades, academias e faculdades, incluindo a Universidade de Polícia do Povo da China; Academia Chinesa de Eletrônicos e Tecnologia da Informação; Academia Naval de Dalian, Instituto de Física Aplicada; Universidade Shahid Beheshti; Universidade de Tecnologia Sharif; entre outras.

O governo canadense também publicou uma lista de áreas de pesquisa em tecnologia sensível que são de interesse tanto para o Canadá quanto para atores estatais estrangeiros que procuram obter uma vantagem tecnológica desproporcional.

A lista de áreas sensíveis inclui microeletrônica; tecnologia avançada de geração nuclear; nanomateriais; fabricação de materiais críticos; tecnologias avançadas de radar; satélites; robótica; chipsets de IA; exoesqueletos; entre outros.

