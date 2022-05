Canadá proíbe entrada de Putin e cerca de 1.000 cidadãos russos

O Canadá impôs uma série de sanções contra a Rússia, juntamente com outros aliados ocidentais, desde que a Rússia iniciou o que chama de “operação militar especial” na Ucrânia edit

(Reuters) - O Canadá apresentou nesta terça-feira um projeto de lei no Senado que proibirá o presidente russo, Vladimir Putin, e cerca de 1.000 outros membros de seu governo e militares de entrar no país, enquanto continua a aumentar as sanções após a invasão da Ucrânia.

“Proibir a entrada em nosso país de associados próximos e principais apoiadores do regime de Putin, incluindo os responsáveis ​​por essa agressão não provocada, é uma das muitas maneiras pelas quais estamos responsabilizando a Rússia por seus crimes”, disse o ministro da Segurança Pública, Marco Mendicino, em um comunicado. demonstração.

O Canadá impôs uma série de sanções contra a Rússia, juntamente com outros aliados ocidentais, desde que a Rússia iniciou o que chama de “operação militar especial” na Ucrânia em fevereiro.

O Canadá sancionou o setor de defesa russo e centenas de indivíduos e entidades e, ao mesmo tempo, enviou armas para a Ucrânia. No início deste mês, durante uma viagem a Kiev, o primeiro-ministro Justin Trudeau prometeu mais armas e equipamentos.

Em resposta às sanções, a Rússia proibiu Trudeau, a ministra das Finanças Chrystia Freeland e quase 600 outros canadenses de entrar no país.

O Canadá não pode proibir a entrada de indivíduos cobertos por sanções sem alterar a chamada Lei de Imigração e Proteção de Refugiados (IRPA), disse um porta-voz do ministério.

“Uma vez em vigor, essas emendas ao IRPA serão aplicadas a todos os cidadãos estrangeiros sujeitos a sanções do Canadá e a qualquer membro da família acompanhante”, disse um comunicado.

