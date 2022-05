Canadá proíbe produtos e serviços das chinesas Huawei e ZTE

De acordo com o ministro da Inovação, Ciência e Indústria do Canadá, Philippe Champagne, bloqueio visa impedir supostos riscos de espionagem por parte da China edit

Sputnik - Ottawa baniu os produtos e serviços das empresas chinesas Huawei e ZTE, anunciou na quinta-feira (19) François-Philippe Champagne, ministro da Inovação, Ciência e Indústria do Canadá.

"Hoje o governo do Canadá está garantindo a segurança de longo prazo da nossa infraestrutura de telecomunicações. Como parte disso, o governo pretende proibir a inclusão de produtos e serviços da Huawei e ZTE nos sistemas de telecomunicações do Canadá", disse ele em um comunicado do governo canadense.

Champagne sublinhou que a decisão foi tomada após uma consulta exaustiva com as agências de segurança independentes e os aliados próximos do Canadá.

"Como resultado, as empresas de telecomunicações que operam no Canadá já não terão permissão para usar o equipamento ou serviços fornecidos pela Huawei e ZTE. Além disso, as companhias que já usam este equipamento instalado nas suas redes serão obrigadas a terminar seu uso e removê-lo", indicou o ministro.

"O governo pretende implementar estas medidas como parte de uma agenda mais ampla de promoção da segurança das redes de telecomunicações, e em consultas com a indústria.

A decisão torna o Canadá o quinto e último membro do grupo de compartilhamento de inteligência Cinco Olhos a banir ou restringir o acesso da Huawei às redes de 5G do país por preocupações de suposta espionagem, após passos semelhantes na Austrália, EUA, Nova Zelândia e Reino Unido.

