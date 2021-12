Canadá proíbe que tratamentos de 'cura gay' sejam realizados no país

Apoie o 247

247 - O governo do Canadá proibiu e tornou crime nesta quarta-feira (8) a prática da terapia de conversão, que são tratamentos que afirmam ser capazes de mudar a orientação ou identidade sexual de uma pessoa. A lei entra em vigor no dia 7 de janeiro de 2022, de acordo com informações do jornal O Globo.

Em uma rede social, o primeiro-ministro do país, Justin Trudeau, chamou a prática de ‘desprezível e degradante’

“É oficial: a legislação do nosso governo que proíbe a prática desprezível e degradante da terapia de conversão recebeu o consentimento real - o que significa que agora é lei. LGBTQ2 canadenses, sempre defenderemos vocês e seus direitos”, disse.

Este tipo de tratamento, conhecido popularmente no Brasil como "cura gay" foi desacreditado pelas principais associações médicas em muitos países (incluindo os EUA), bem como pelas Nações Unidas, Organização Mundial da Saúde e Anistia Internacional.

