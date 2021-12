Canadá, Reino Unido e Austrália aderem ao boicote diplomático dos EUA aos Jogos de Pequim

Apoie o 247

247 - Nesta quarta-feira (8) Canadá, Reino Unido e Austrália anunciaram que vão seguir a posição dos Estados Unidos de boicotar os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. A alegação é protestar contra supostas violações dos direitos humanos pela China, em um "boicote diplomático" às Olimpíadas de Inverno de Pequim, um novo revés para o governo chinês, atacado pelos ocidentais por violar os direitos humanos.

A medida não impedirá que os atletas desses países participem dos Jogos, que começam no dia 4 de fevereiro, mas fará com que nenhum representante do governo viaje à China.

