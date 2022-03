Canais de oposição são proibidos por Zelensky na Ucrânia

Apoie o 247

247 - Três canais de oposição saíram do ar em Kiev, após o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky assinar um decreto do conselho de segurança que impôs sanções por cinco anos a oito empresas de comunicação e notícias.

Os canais censurados foram ZIK, NewsOne e 112 Ukraine, informou o jornal alemão Deutsche Welle. Eles eram acessíveis no Youtube e, segundo o governo ucraniano, pertencem ao parlamentar Taras Kozak, membro da Plataforma de Oposição pela Vida, que é oposição a Zelensky. Pelo decreto do conselho de segurança, Kozak teve ativos, operações comerciais e transferência de direitos autorais bloqueados por cinco anos.

Os canais foram acusados de fazer propaganda pró-Rússia. A porta-voz de Zelensky, Iulia Mendel, disse que “essa mídia se tornou uma das ferramentas de guerra contra a Ucrânia, por isso está bloqueada para proteger a segurança nacional”.

Segundo os três veículos afetados, em declaração conjunta, as proibições são um “acerto de contas com a mídia inconveniente”. O produtor da 112 Ucrânia, Artem Marchevsky, denunciou que os canais mantinham "cerca de 1.500 empregos" e que as autoridades ucranianas tomaram as decisões “sem nenhuma decisão judicial, nenhuma investigação, sem nenhuma razão convincente”.

O chefe da União Ucraniana de Jornalistas, Nikolay Tomilenko, disse que “a privação de acesso à mídia ucraniana para uma audiência de milhões de pessoas sem tribunal... é um ataque à liberdade de expressão”.

